أبوظبى تتصدر خسائر 6 بورصات.. وصعود السعودية

خالد بدر الدين









هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة أبوظبى، وسط أداء ضعيف، بينما صعد مؤشرا بورصتى السعودية والبحرين.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية السعودية ارتفع بأكثر من 0.9% ليتجاوز 7086 نقطة، وقفزت عدة أسهم في قطاع البتروكيماويات، منها شركة كيان السعودية للبتروكيماويات التى قفز سعر سهمها 9.9%، وسعر سهم شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) 6.8%، وسعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 5%، وصعد أيضًا سعر سهم شركة أميانتيت 9.7% في أكثف تداول له منذ عام 2012، وقفز سهم دار الأركان للتطوير العقاري 8.3% في أقوى تداول له منذ يونيو الماضى.





وكسب مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.2% ليستقر عند 1267 نقطة، بينما هبط مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.8% ليصل إلى 4277 نقطة، ومؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.5% لينزل إلى 5066 نقطة.





وانخفض مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.3% ليسجل 7774 نقطة، بعد أن هبط 1.5% في الجلسة السابقة بقيادة سهم شركة ازدان القابضة العقارية الذى خسر سعره 7.8%، ومؤشر بورصة القاهرة بنفس النسبة ليهبط إلى 14297 نقطة.



