4 جنيهات تراجعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 624 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 4 جنيهات، اليوم الخميس، بختام التعاملات المسائية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1254 دولارًا.





قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 انخفضت لتسجل 624 بدلًا من 628 جنيهًا، ببداية اليوم.







