اغتيال صالح أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى









قانون التنظيمات العمالية فى "مساء dmc"

يستضيف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في العاشرة والنصف، ويكشف سعفان، خلال اللقاء، تفاصيل قانون التنظيمات العمالية، ودور ملتقيات التوظيف، كما يتحدث عن ملامح استراتيجية تخفيض أعداد البطالة في مصر.









أحمد البدرى فى "سيلفى مع هيما" على نايل كوميدى

يستضيف برنامج "سيلفى مع هيما"، فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة نايل كوميدى، المخرج أحمد البدرى، ويتحدث البدري عن دور الصدفة التي غيرت حياته من حُبه لكرة القدم إلى الفن وسر التعاون مع المخرج محمد فاضل الذي كان له دور مهم في حياته، ويكشف عن المواقف الطريفة في حياته الفنية، البرنامج تقديم إبراهيم القاضى.









توحيد الجهود العربية فى "على باب مصر"

يستضيف برنامج "على باب مصر"، في العاشرة والنصف مساءً، على الفضائية المصرية، الكاتب الصحفي بالأهرام حسن بديع، والكاتب والمحلل اليمني عارف الصرمي؛ للحديث حول توحيد الجهود العربية لإنشاء قوة عربية موحدة لمواجهة المخاطر التي تعيشها المنطقة، وخاصةً مكافحة الإرهاب والوضع في اليمن بعد مقتل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ودعم إيران للحوثيين، كما يتطرق الحديث إلى إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، أمس، القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها بعد ستة أشهر. البرنامج تقديم أحمد عبد العظيم وعبير أبو طالب.











المشهد العربى فى ظل التطورات الأخيرة فى "كلام تانى" على دريم



تناقش الإعلامية رشا نبيل، فى برنامجها "كلام تانى"، على قناة دريم، فى العاشرة مساء، المشهد العربى فى ضوء التطورات الأخيرة واغتيال الريس عبد الله صالح على يد الحوثيين، وكيف سيؤثر اختفاء صالح على مستقبل اليمن، ولماذا غابت الجامعة العربية عن الصراع فى ليبيا وفى سوريا، كما تناقش قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ناجى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعبد الله إسماعيل صحفى يمنى.









الأوضاع الإقليمية فى المنطقة العربية ببرنامج "من ماسبيرو"

يستضيف برنامج "من ماسبيرو"، فى العاشرة والنصف مساء، على شاشة الأولى، محمد إبراهيم الدسوقى رئيس تحرير بوابة الأهرام، وحديث عن اجتماع قمة مجلس التعاون الخليجى ومقتل الرئيس اليمنى الأسبق على عبد الله صالح والأوضاع الإقليمية بالمنطقة العربية. البرنامج تقديم شيرين الشايب وخالد سعد.