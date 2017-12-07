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سيـــاســة
اتحاد عمال حوض النيل يحذر من المساس بالحصة المائية لمصر
الخميس 07 ديسمبر 2017 08:37 م
اتحاد عمال حوض النيل
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اتحاد عمال حوض النيل
ولاء البري
أعلن المشاركون فى المنتدى الرابع لاتحاد عمال دول حوض النيل في ختام مؤتمرهم بشرم الشيخ على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل باعتبارها تصب فى وحدة جغرافية واحدة يجب العمل على تنميتها بشكل متكامل والتوزيع العادل لمصادر المياه.
جاء ذلك فى برقية للرئيس عبد الفتاح السيسى بعث بها جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال دول حوض النيل ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وحذر المشاركون في المؤتمر الذي بدأ مؤخرا من خطورة تسييس قضايا مياه نهر النيل أو استغلالها بشكل منفرد فى محاولة لإثارة الخلافات والصراعات بين دول المنطقة.
وأوصى المشاركون بتفعيل دور الاتحادات العمالية فى مكافحة الارهاب والمساهمة الفاعلة فى التنمية واقامة المشروعات المشتركة باستخدام مياه النيل وتم اقرار استراتيجية لنشر ثقافة الوحدة والتدريب والتنسيق الكامل فى مجال المؤتمرات والمحافل الدولية.
وأعلنوا تأييدهم للجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر والدول الإفريقية.
ومؤخرا جمدت مصر مفاوضات مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي يعتبره مراقبون تهديدا للأمن المائي المصري
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