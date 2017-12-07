مسؤولون يواصلون زيارة المواطن المصري المعتدي عليه بالكويت

المواطن المصري المعتدي عليه بالكويت

ولاء البري



أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برفقة النائب علاء عابد رئيس لجنة ‏حقوق ‏الإنسان بالبرلمان المصري، ‏والسفير طارق القوني سفير مصر ‏بالكويت، والقنصل العام هويدا عصام، زيارة ‏للمواطن المصري وحيد ‏محمود، الذي ‏تعرض لاعتداء من قبل أحد المواطنين الكويتيين، بمقر المستشفى التي يتلقى فيها ‏علاجه.‏



من جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم ثقتها الكاملة في القضاء الكويتي وقدرته على حفظ حق المواطن المصري وحيد ‏محمود‏ في تلك الواقعة.



وأضافت مكرم أن زيارة الوفد المصري لمحمود تأكيدا بأن على تضافر وتكامل جهود الدولة الدبلوماسية والرسمية والشعبية وهو ما ظهر في تعاون وزارة الخارجية والسفارة والبرلمان والهجرة بما تؤكد رسالة أن كرامة المواطن المصري مصانة ولا تنازل عن الدفاع عن حقوقها.



وأكدت الوزيرة طلبها للمواطنين في مصر والكويت عدم مشاركة فيديو الاعتداء مرة ثانية، حتى لاتتاح الفرصة لإي من ‏المزايدات على حق المواطن المصري وكرامته، فالجميع يعمل بكل قوة وجد للحفاظ على حق المواطن المصري وحيد ‏محمود وأسرته.



وأشارت مكرم أن الزائرين الكويتيين من أصدقاء المريض أكثر من المصريين، واستياء من الجميع ‏للتصرف العدواني من الجاني.‏



كما استمعت مكرم الى شرح كامل عن الموقف الطبي للمواطن المصري من الفريق المعالج، وقدمت لهم الشكر على حسن الرعاية.



وأشارت لاستمرار التواصل والمتابعة للحالة الصحية له، وأكدت في حديثها لزوجة وابن المصاب على تقديم كافة الدعم والمساندة حتى يتعافى بشكل كامل ويعاود الحياة بصورة طبيعة مرة أخرى.



هذا وقد أكد السفير طارق القوني بأن السفارة تتابع الحادث منذ وقوعه لحظة بلحظة، وتتابع بشكل مستمر حالته وتطور مراحل علاجه ، واستمرار متابعة الموضوع مع السلطات الكويتية التى أرسلت محققين لموقع الحادث، فضلا عن متابعة سير التحقيقات.



وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق ‏الإنسان بالبرلمان المصري، ثقة الشعب المصري وحكومته في نزاهة ‏القضاء الكويتي وقدرة دولة الكويت حفظ حق المواطن المصري وحيد محمود.



وأعرب عن شكره للروح الطبية التي ‏لمسها من قبل الأخوة الكويتيين تجاه المواطن المصري في تلك الواقعة.‏



وعلي صعيد آخر، التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية ‏والعمل، في حضور النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق ‏الإنسان بالبرلمان المصري، ‏والسفير طارق القوني سفير مصر ‏بالكويت، والقنصل العام هويداعصام، لبحث جميع الحقوق الاجتماعية والقانونية للمواطن المصري وحيد ‏محمود، الذي ‏تعرض لاعتداء من قبل أحد المواطنين الكويتيين.‏



من جانبها تحدثت الوزيرة الكويتية عن اعتزازها بمصر والمصريين لافتة الى أن الروابط بين البلدين مصر والكويت ‏رسميا وشعبيا في إطار الاسرة الواحدة، وأكدت أن ما يصيب مصر يصيبنا وما يصيب الكويت يصيبكم، مشيرة أن الحادث ‏فردي.‏‎ ‎







