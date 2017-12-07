الجالية المصرية بإيطاليا تدين قرار ترامب

ولاء البري

أصدرت الجالية المصرية في إيطاليا بيانًا تدين فيه بشدةٍ قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ووصفته بالخاطئ بإعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلى.

وجاء بالبيان الذي نشره محمد يوسف، المتحدث الرسمي باسم الجالية المصرية فى إيطاليا، عبر صفحته الشخصية فيسبوك باللغتين العربية والإيطالية، أن هذا القرار سيحول المنطقة إلى ساحة للتناحر وأنهار من الدماء، وسيجعل جميع المصالح الأمريكية أهدافًا مستحلّة ومستباحة لكل عربي مسيحى أو مسلم يشعر بالظلم جراء هذا القرار غير المسئول.