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سيـــاســة
الجالية المصرية بإيطاليا تدين قرار ترامب
الخميس 07 ديسمبر 2017 07:35 م
محمد يوسف، المتحدث الرسمي باسم الجالية المصرية فى إيطاليا
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محمد يوسف، المتحدث الرسمي باسم الجالية المصرية فى إيطاليا
ولاء البري
أصدرت الجالية المصرية في إيطاليا بيانًا تدين فيه بشدةٍ قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ووصفته بالخاطئ بإعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلى.
وجاء بالبيان الذي نشره محمد يوسف، المتحدث الرسمي باسم الجالية المصرية فى إيطاليا، عبر صفحته الشخصية فيسبوك باللغتين العربية والإيطالية، أن هذا القرار سيحول المنطقة إلى ساحة للتناحر وأنهار من الدماء، وسيجعل جميع المصالح الأمريكية أهدافًا مستحلّة ومستباحة لكل عربي مسيحى أو مسلم يشعر بالظلم جراء هذا القرار غير المسئول.
ودعا البيان جميع القوى العربية ومؤسسات المجتمع المدنى الرافضة للظلم والمحبة للسلام وأيضًا رجال الدين فى الكنائس والمساجد بجميع أنحاء العالم، إلى الخروج فى تظاهرات تندد بسياسات الرئيس ترامب التى ستدمر مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها فى جميع أنحاء العالم وستدمر منطقة الشرق الأوسط لتمتد إلى جميع دول أوروبا. عاشت القدس عاشت فلسطين عربية.
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