السيسي وبوتين يوقعان المحطة النووية بالضبعة.. الاثنين

عمر سالم









كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة أنه من المرتقب أن يوقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين العقد النهائي للمحطة النووية المصرية بالضبعة، الاثنين المقبل 11 ديسمبر.





وأضافت المصادر، فى تصريحات للمال، أن الرئيس بوتين سيزور مصر، الاثنين المقبل، بعد دعوته من قِبل السيسي لتوقيع المشروع النووي، ولا سيما أن كل المفاوضات بين البلدين انتهت، وتم مراجعتها وصياغتها قانونيًّا، وتم إقرار جميع القوانين اللازمة للمشروع.





وأشارت إلى أن شركة روساتوم الروسية التى ستنفذ المشروع انتهت من كل الأعمال الإنشائية بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، وتم تجهيز الموقع، كما أن بعض المهنسين الروس متواجدون بالموقع حاليًّا فى انتظار إشارة بدء تنفيذ المشروع.





كان أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم، قد أكد، للمال، أن المحطة المصرية ستكون الأحدث على مستوى العالم، وسيتم تدريب الكوادر المصرية على تشغيلها، كما أن روساتوم ستسهم فى محو الأمية النووية بمصر.



