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بورصة وشركات
كيما للصناعات الكيماوية تتقدم للبورصة بمستندات زيادة رأس المال
الخميس 07 ديسمبر 2017 07:01 م
الصناعات الكيماوية الحديثة كيما
أخر الأخبار
الصناعات الكيماوية الحديثة كيما
رجب عز الدين
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تلقيها مستندات زيادة رأسمال شركة كيما للصناعات الكيماوية، وجارٍ فحصها وعرضها على لجنة القيد.
وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 6 مليارات، وكذلك زيادة أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.9 مليار جنيه إلى 3.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 195.4 مليون جنيه
وتوزع الزيادة على 39 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد، تُمول من حصة المساهمين في أرباح العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017.
ويبلغ رأسمال الشركة حاليًّا 2.96 مليار جنيه، موزعًا على 593.8 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات للسهم.
البورصة المصرية
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
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