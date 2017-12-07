جهات التحقيق الكويتية تحيل قضية المواطن المصري للجنايات

ولاء البري









أحالت جهات التحقيق الكويتية المسئولة عن قضية المواطن المصري وحيد محمود الذي تم الاعتداء عليه من قِبل مواطن كويتي، إلى جناية، كما أمرت بإجراء تحليلات على الجاني، يأتي ذلك نتيجة التحرك الرسمي للدولة المصرية ممثلًا في السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، خلال زيارة لدولة الكويت لمتابعة الواقعة وسير التحقيقات، فضلًا عن الاطمئنان على المواطن المصري المصاب.





وأجرت السفيرة نبيلة مكرم، خلال تلك الزيارة، عددًا من اللقاءات برفقة النائب علاء عابد رئيس لجنة ‏حقوق ‏الإنسان ‏بالبرلمان المصري، ‏والسفير طارق القوني سفير مصر ‏بالكويت، والقنصل العام هويدا عصام، وكانت زيارة ‏للمواطن المصري ‏وحيد ‏محمود، الذي ‏تعرّض لإعتداء من قبل أحد المواطنين الكويتيين، بمقر المستشفى الذي يتلقى فيه ‏علاجه.‏





وأكدت السفيرة نبيلة مكرم خلالها ثقتها الكاملة في القضاء الكويتي وقدرته على حفظ حق المواطن المصري وحيد ‏محمود‏ في تلك ‏الواقعة، وأضافت أن زيارة الوفد المصري لمحمود تأكيد لتضافر وتكامل جهود الدولة الدبلوماسية والرسمية والشعبية، ‏وهو ما ظهر في تعاون وزارة الخارجية والسفارة والبرلمان والهجرة بما يؤكد رسالة أن كرامة المواطن المصري مصانة ولا تنازل ‏عن الدفاع عن حقوقها.‏





فضلا عن لقاء السيدة هند الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية ‏والعمل، لبحث جميع الحقوق الاجتماعية والقانونية للمواطن المصري وحيد ‏محمود.‏



