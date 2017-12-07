الحديد والصلب تخطر البورصة بآثار قرار وزارة التجارة

مصنع الحديد والصلب بحلوان

رجب عزالدين



قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن قرار تمديد فرض رسوم على واردات الحديد، سيكون له أثر إيجابي على نتائج أعمالها.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن هذا القرار سيؤدى إلى انتعاش حركة المبيعات، وزيادة الطلب على منتجاتها وخاصة البليت.



ونوهت الشركة إلى أنها لا تقوم بإنتاج حديد التسليح، لكن تم الانتهاء من الدراسة الفنية المعروضة لإنشاء خط إنتاج حديد تسليح جديد بالشركة.



وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أمس الأربعاء، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.



وقال الوزير إن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناء على شكوى الصناعة المحلية، والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، وقدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة، وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.