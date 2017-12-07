الكرملين : انقسام المجتمع الدولى بسبب ترامب

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، أدى لتعقيد الوضع في الشرق الأوسط وسبّب انقسامًا في المجتمع الدولي.





وطالب العراق أيضًا، اليوم، الحكومة الأمريكية بالتراجع عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واستدعت السفير الأمريكي في بغداد للاحتجاج على القرار.





وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير سياسة أمريكية استمرت لعقود، أمس، واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوةٍ هددت مساعي السلام في الشرق الأوسط وأثارت غضب العالم العربي والحلفاء الغربيين.





وقالت وزارة الخارجية العراقية إنها استدعت السفير الأمريكي في بغداد وستسلمه مذكرة احتجاج على قرار ترامب، وجاء في بيان الحكومة العراقية تحذير من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على استقرار المنطقة والعالم، رغم أن العراق الذي يمثل الشيعة أغلبية بين سكانه هو البلد الوحيد المتحالف مع إيران والولايات المتحدة.

وأضاف البيان العراقى أنه على الإدارة الأمريكية التراجع عن هذا القرار المجحف لإيقاف تصعيد خطير يؤدي إلى التطرف وخلق أجواء تساعد على الإرهاب، كما أدان الزعيم الشيعي العراقي آية الله العظمى علي السيستاني القرار، ودعا الأمة لتوحيد جهودها من أجل استعادة القدس.





وتظاهر عشرات العراقيين احتجاجًا على القرار في بغداد حاملين لافتات كتب عليها "القدس عربية"، وتعهدوا بالعودة بأعداد أكبر في اليوم التالي بعد صلاة الجمعة.





وقالت حركة النجباء المدعومة من إيران إن قرار ترامب سيكون مبررًا شرعيًّا لاستهداف القوات الأمريكية؛ لأن قرار ترامب مدان ومستنكر وقد أساء إلى مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين.





وقال زعيم الحركة أكرم الكعبي إن القرار الأحمق لترامب لجعل القدس عاصمة للصهاينة لن يغير من حقيقة أن القدس أرض محتلة يجب أن تعود إلى سيادة أصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمن، ولا بد أن تتضافر جهود الأمة لتحقيق ذلك ،وإنه سيكون شرارة انتفاضة كبرى لإزالة هذا الكيان من جسد الأمة الإسلامية.



