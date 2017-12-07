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سيـــاســة
الأركان الإسرائيلية : مستعدون لأي سيناريو
الخميس 07 ديسمبر 2017 04:25 م
جيش الاحتلال
أخر الأخبار
جيش الاحتلال
عادل عبد الجواد
كثفت هيئة الأركان العامة الإسرائيلية قواتها في مناطق مختلفة بالقدس، خاصة في يهودا والسامرة؛ تخوفًا من المظاهرات التي انطلقت، صباح اليوم، بالقدس، في ضوء خطاب الرئيس الأمريكي وإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل.
وذكر موقع القناة العاشرة الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أجرى تقييمًا للحالة الأمنية وجاهزية الجيش، وقرر تعزيز قوات عدة كتائب، للتحضير لسيناريو مواجهة عنيفة مع الفلسطينيين عقب إعلان ترامب، وقالت المؤسسة العسكرية في إسرائيل إن القوات على أهبة الاستعداد ومستعدّة لأي سيناريو.
وزعم وزير الأمن العام لإسرائيل "جلعاد أردان"، فى مقابلة مع راديو جيش الاحتلال "جاليي تساهال"، أن هناك زيادة فى التحريض على الشبكات الاجتماعية عقب إعلان ترامب.
وبالإضافة إلى ذلك أقيمت قوات تنبيه إضافية ستُخصص لهذه المنطقة لمزيد من التعزيز إذا حدثت تطورات أخرى.
واندلعت اشتباكات عنيفة، ظهر اليوم الخميس، بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة، في أعقاب اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم بدأ الفلسطينيون يتواجدون بالقرب من السياج الأمني، وبدأت الاشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية، ووقع عدد من الجرحى فى مكان الحادث لكن لم يذكر عددهم حتى الآن.
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