الأركان الإسرائيلية : مستعدون لأي سيناريو

عادل عبد الجواد









كثفت هيئة الأركان العامة الإسرائيلية قواتها في مناطق مختلفة بالقدس، خاصة في يهودا والسامرة؛ تخوفًا من المظاهرات التي انطلقت، صباح اليوم، بالقدس، في ضوء خطاب الرئيس الأمريكي وإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل.





وذكر موقع القناة العاشرة الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أجرى تقييمًا للحالة الأمنية وجاهزية الجيش، وقرر تعزيز قوات عدة كتائب، للتحضير لسيناريو مواجهة عنيفة مع الفلسطينيين عقب إعلان ترامب، وقالت المؤسسة العسكرية في إسرائيل إن القوات على أهبة الاستعداد ومستعدّة لأي سيناريو.





وزعم وزير الأمن العام لإسرائيل "جلعاد أردان"، فى مقابلة مع راديو جيش الاحتلال "جاليي تساهال"، أن هناك زيادة فى التحريض على الشبكات الاجتماعية عقب إعلان ترامب.





وبالإضافة إلى ذلك أقيمت قوات تنبيه إضافية ستُخصص لهذه المنطقة لمزيد من التعزيز إذا حدثت تطورات أخرى.





واندلعت اشتباكات عنيفة، ظهر اليوم الخميس، بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة، في أعقاب اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.



