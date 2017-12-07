محللون إسرائيليون: ترامب يلعب بالنار.. ولا يهمه إراقة الدماء

ملياردير أمريكي 1

عادل عبد الجواد



على خلاف الأغلبية الإسرائيلية، انتقد محللون إسرائيليون يساريون وصحيفة "هآرتس"، إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل، وكتبت أن قرار ترامب يعد تراجعاً أمريكياً عن حل الدولتين للسلام.



ورأت هآرتس أن القرار انحياز صارخ لرؤية بنيامين نتنياهو للسلام في المنطقة، مضيفة أن الرئيس الأمريكي أعطى نتنياهو هدية دون مقابل.



سياسيا، كانت هناك أصوات غاضبة من قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء في عملية نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وقال المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية "ألون ليل": "ترامب ألقي قنبلة ذرية على القدس".



وأعلنت عضو الكنيست الاسرائيلي زهافا غلؤون عن حزب "ميرتس": "إن إعلان ترامب الاعتراف الأمريكي بضم القدس الشرقية والبلدة القديمة لإسرائيل، من المؤكد أن مثل هذا الإعلان لا يفضي إلى الشروع في تحرك إقليمي من أجل السلام، لأن أي تسوية تتطلب تسوية بشأن السيادة في القدس، معربة عن أملها في ألا تدفع ثمن هذا الإعلان لنا جميعا".



وقال زهير بهلول، عضو الكنيست من المعسكر الصهيوني: "يؤسفني قرار الرئيس الأمريكي الذي حصل على دعم رئيس الوزراء نتنياهو الذي يقود سياسة يمينية لا هوادة فيها، القرار هو مكان للتسوية المستقبلية وقرار ليؤدي إلي إحباط العلاقات المحتملة بين إسرائيل والدول الإسلامية المعتدلة".



وأضاف بهلول، قد تشعر الحكومة الإسرائيلية بأنها الفائز، ولكن على المدى الطويل الخسارة كبيرة، نحن عرضة للدخول في دورة مأساوية وغير ضرورية من الدمز.



وقال جمال زحلقة، رئيس فرقة الكنيست المشتركة: "ترامب يلعب بالنار ولا يهمه إراقة الدماء، فهو مستعد للقيام بأي شيء لإرضاء اليمين المتطرف في إسرائيل".



وبهذا القرار يعتبر ترامب دفن عملية السلام ظاهريًا، وقراره خطوة عدائية ضد الفلسطينيين وازدراءً للعالم العربي، يجب أن يعرف نتنياهو وترامب أن القدس الشرقية ستكون عاصمة فلسطين.



وأخيرا رأي يوسف جبارين من القائمة المشتركة بالكنيست أن الإعلان يعد إعلان استعماري يتناقض مع القانون الدولي، وهو بصق في وجه المجتمع الدولي.



وأضاف: العالم لن يعترف مطلقا بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن هناك قرارات من جانب كل من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة مثل الأراضي الأخرى التي تحتلها إسرائيل في عام 1967.