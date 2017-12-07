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بورصة وشركات
هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع
الخميس 07 ديسمبر 2017 03:42 م
هبوط الاسهم
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هبوط الاسهم
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والمصرية.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.35% عند مستوى 14294 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.76% عند مستوى 767 نقطة، واﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.32% عند 1810 نقطة، وكذلك نظيره الخمسينى 0.80% عند 2486 نقطة، بينما هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.23% عند مستوى 13996 نقطة.
وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 745 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمصرية للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 65.5 مليون جنيه، و6.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 6.9 مليون جنيه، و36.3 مليون جنيه، و19.2 مليون جنيه، و10 ملايين جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 42 سهمًا من إجمالى 190 سهمًا متداولاً، بينما هبط 118 وبقى 30 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.80% عند مستوى 14345 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.97 % عند مستوى 773 نقطة.
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