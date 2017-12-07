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سيـــاســة
شرطة قصر النيل يتسلم إخطارا بتظاهرة يوم الأحد
الخميس 07 ديسمبر 2017 03:27 م
مظاهرات حاشدة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من خمسين ولاية
أخر الأخبار
مظاهرات حاشدة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من خمسين ولاية
إيمان عوف:
تقدم طارق نجيدة، المحامى، بإخطار لقسم قصر النيل، بطلب من مدحت الزاهد، والمهندس يحيى حسين عبد الهادى، وخالد داوود، والمهندس محمد سامى، وحمدين صباحى، وفريد زهران، والسفير معصوم مرزوق، ود عبد الجليل مصطفى، ود.مجدى عبد الحميد، وتامر سحاب، لتنظيم تظاهرة احتجاجية أمام جامعة الدول العربية، يوم الأحد، من العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا، احتجاجا على القرار الأمريكى بنقل سفارتها إلى القدس، وتوجه وفد من التظاهرة التى يشارك بها 300 مواطن للقاء أمين عام الجامعة، السفير أحمد أبو الغيط، لتقديم طلب بقطع علاقات الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأى دولة أخرى تنقل سفارتها للقدس، ومقاطعتها سياسيا واقتصاديا.
سيـــاســة
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