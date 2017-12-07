رويترز: ضغط المسيحيين الإنجيليين وراء قرار ترامب

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خالد بدر الدين



أكد نشطاء أن حملة ضغط شديدة متواصلة شنها المسيحيون الإنجيليون في الولايات المتحدة، كان لها دور في دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إتخاذ قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن النشطاء المنتمون للتيار المحافظ زعموا أنه رغم تعهد ترامب الجمهوري منذ فترة طويلة أثناء حملته الانتخابية بنقل السفارة، فقد كان مستشاروه المسيحيون المحافظون يضغطون عليه مرارًا في الاجتماعات العادية بالبيت الأبيض.



وقال القس جوني مور، من ولاية كاليفورنيا -المتحدث باسم مجلس لكبار الشخصيات من المسيحيين الإنجيليين، إنه يقدم المشورة للبيت الأبيض أنه ليس لديه شك فى أن الإنجيليين لعبوا دورًا كبيرًا في هذا القرار، ولا يعتقد أنه كان من الممكن أن يحدث بدونهم.



ويبدى كثيرون من الإنجيليين الأمريكيين تضامنهم القوى مع المحافظين في إسرائيل ويشعرون بوجود رابطة راسخة في الإنجيل تربطهم بالدولة اليهودية لدرجة أنهم يصرون منذ فترة طويلة، على أن الاعتراف الرسمي بالقدس التي تضم أماكن مقدسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود، كان يجب أن يحدث منذ مدة في أعقاب القرار الذي اتخذه الكونجرس عام 1995، بنقل السفارة من تل أبيب وقد وجدوا الآن آذانا صاغية لدى ترامب ونائبه مايك بنس.



وتضمنت جهود النشطاء حملة بالبريد الالكتروني قادتها جماعة ماي فيث فوتس، التى يرأسها مايك هاكابي المرشح الرئاسي الجمهوري السابق والد سارة هاكابي ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ونشرت هذه الجماعة استمارة على موقعها الالكتروني وحثت الناس على الاتصال بالبيت الأبيض للمطالبة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وأرسلت جماعة إنجيلية أخرى هي أمريكان كريسيتيان ليدرز فور إسرائيل (القادة المسيحيون الأمريكيون من أجل اسرائيل) - والتى تضم في عضويتها الناشطان المحافظان جاري باور وبيني نانس - رسالة إلى ترامب تحذر فيها من أن الوقت عنصر أساسي في نقل السفارة.



وقوبل قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بالاستنكار من القادة الفلسطينيين، وقادة آخرين في المجتمع الدولي يخشون أن يطلق شرارة اضطرابات في المنطقة، ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة تكون القدس الشرقية عاصمة لها كما أنه ليس لأي دولة أخرى سفارة في القدس.



ووقع ترامب مثل الرؤساء بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما في يونيو الماضي قرارًا بتأجيل نقل السفارة إلى القدس، على أمل انعاش جهود الوساطة لإحلال السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.



وقالت جماعة (أمريكان كريسيتيان ليدرز فور اسرائيل) في رسالتها إلى ترامب والتي نشرت على موقعها الإلكتروني، إنها تشعر بقلق جسيم أن تزداد بمرور كل يوم صعوبة نقل السفارة وإذا لم تفعل ذلك الآن فقد لا يحدث أبداً، ولذلك رأى الناشطون الإنجيليون فرصة لزيادة الضغط مع اقتراب موعد البت في أمر نقل السفارة.



كان ترامب جمع دائرة من المستشارين الإنجيليين للمرة الأولى خلال حملته الانتخابية، وهو المرشح المفضل لدى الناخبين الإنجيليين في انتخابات العام الماضي لدرجة أن القس مور عضو الجماعة الإنجيلية التي تقدم المشورة للإدارة، أكد أن شخصية بارزة من المحافظين المسيحيين الإنجيليين موجودة في البيت الابيض كل يوم تقريباً، وشارك في اجتماعات كثيرة مع إنجيليين في البيت الأبيض منذ بدأت الإدارة الجديدة وطرح مرات ومرات موضوع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأن الإنجيليين أوضحوا للبيت الأبيض أن هذا الأمر من أولوياتهم وأنهم يريدون تنفيذه بأسرع ما يمكن.