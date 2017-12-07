الإمارات دبى الوطنى يطرح صندوقه الاستثماري الأول

بنك الإمارات دبى الوطنى

❐ أيمن جمجوم: «Saving plan» منتج ادخارى جديد لمحدودى الدخل



أمنية إبراهيم



يتأهب بنك الإمارات دبى الوطنى، لطرح صندوقه الاستثمارى الأول بالسوق المصرية، برأسمال يصل إلى 600 مليون جنيه، وهو صندوق نقدى يستثمر أمواله فى أدوات الدخل الثابت.



وكشف أيمن جمجوم، رئيس قطاع الخدمات المصرفية المميزة، وإدارة الثروت فى بنك الإمارات دبى الوطنى ـ مصر - فى تصريحات لـ «المال» - أن مصرفه بصدد الانتهاء من الحصول على موافقات البنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، لطرح الصندوق برأسمال مبدئى 100 مليون جنيه، وبحجم اكتتابات مستهدفة تصل إلى 600 مليون جنيه.



وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من إجراءات التأسيس، وفتح باب الاكتتاب أواخر الربع الأول من عام 2018، مفضلاً عدم الكشف عن هوية الشركة التى ستتولى إدارة الصندوق.



وقال إن المنتج الجديد يستهدف شريحة العملاء ذوى الدخول المرتفعة، والذى يحرص البنك على تنويع باقة الخدمات والحلول، والمنتجات التى يتم تقديمها لهم فى إطار السعى لتوسيع قاعدة عملاء البنك، والبالغة حالياً نحو 300 ألف.



وكشف «جمجوم» عن خطة مصرفه لطرح وعاء ادخارى جديد يستهدف شريحة محدودى ومنخفضى الدخل، وكذلك الشباب ويحمل اسم «Saving Plan» وهو عبارة عن منتج يمكن الادخار فيه بمبالغ بسيطة شهرياً بدءاً من 100 جنيه ومضاعفاتها، وتضمن للعميل الحصول على سعر عائد أعلى من أسعار الفائدة المتاحة على الحسابات الجارية، والودائع لآجل، عبر قيام البنك باستثمار المبالغ المدخرة فى عدة قنوات توظيفية تضمن متوسط عائد أعلى.



وأشار إلى أن مصرفه بصدد الحصول على موافقات البنك المركزى لطرح «Saving Plan» بالسوق مطلع العام الجديد، وهو منتج شبيه بنظام «الجمعيات» وفق تعبيره، الذى اعتاد عليها أصحاب الدخول المنخفضة لادخار جزء من دخولهم البسيطة بصفة شهرية، والحصول على مبلغ متراكم بعد مدة زمنية محددة، إلا أن الفارق فى منتج البنك أنه يمكنهم من تعظيم الاستفادة من مدخراتهم الصغيرة بالحصول على سعر فائدة مرتفع نهاية كل عام.