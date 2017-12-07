العبوات الطبية تستثمر 30 مليون جنيه

شركة العبوات الطبية

❐ سليمان: إضافة خط لإنتاج بنج الأسنان.. و85 مليونًا مبيعات مستهدفة

❐ مفاوضات مع البنك الأهلى لاعادة جدولة بـ68.3 مليون جنيه مديونية برأسمال يصل إلى 600 مليون جنيه



شريف عمر



قرر مساهمو شركة العبوات الطبية، فى الجمعية العمومية المنعقدة أمس الأول، تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عزل مجلس الإدارة، وتشكيل مجلس جديد، ووضع خطة لزيادة المبيعات، وضخ استثمارات فى حدود 30 مليون جنيه.



وقال حافظ سليمان، أحد المساهمين وعضو مجلس الإدارة الجديد، إن نسبة الحضور فى الجمعية وصلت إلى %60.03، كما حضر ممثلون عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشاد شوقى عن مكتب «مصطفى شوقى» للمحاسبة مراجع حسابات الشركة، بجانب ممثلى هيئة الاستثمار، وتم التصويت على عزل مجلس الإدارة، وتشكيل مجلس مكون من عدد من المساهمين.



وأشار سليمان، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن المجلس الجديد يضم كلا من وائل بباوى، والذى يستحوذ مع أسرته على %25 من الأسهم، وحافظ سليمان المالك لـ%4، وايهاب سامى %7، وهالة مسعود ممثلة عن مساهمى أقلية، بالإضافة إلى محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة، باعتباره ممثلاً من ذوى الخبرة، وتم الاتفاق على تعيين بباوى رئيساً لمجلس الإدارة خلال الاجتماع الذى انعقد أمس.



وكان حسن ميسرة رئيسا لمجلس إدارة شركة العبوات، وماهر موسى العضو المنتدب قبل قرار الجمعية العمومية.



جدير بالذكر أن هيئة الاستثمار دعت نوفمبر الماضى، لعقد جمعية عمومية لشركة العبوات الطبية يوم 5 ديسمبر الحالى بناء على طلب المساهمين، للنظر فى عزل مجلس الإدارة، وعدم إبراء ذمته واتخاذ كل الإجراءات القانونية ومساءلتهم قانونياً عن كل المخالفات المنسوبة إليهم والتى تتعلق بطرق إدارة الشركة، وأسفرت عن تكبدها خسائر كبيرة.



وخلال النصف الأول من العام الحالى، تكبدت العبوات الطبية بـ8.338 مليون جنيه خسائر، مقابل 165 ألف جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى، فيما بلغت خسائرها فى الربع الثانى فقط 9.3 مليون جنيه، وكان المجلس السابق يستهدف تحقيق ربح 12 مليون جنيه العام الحالى، وإيرادات بقيمة 50 مليون جنيه عبر السوق المحلية، وتنشيط الصادرات.



وأكد سليمان أن مصنع الشركة يضم 6 خطوط إنتاج لأمبولات التعبئة، بالاضافة إلى خطين للفايل – عبوات الأدوية - وآخر لإنتاج الألومنيوم وقصدير التعبئة، ومن المخطط زيادة حجم المبيعات خلال العام المقبل ليبلغ 85 مليون جنيه، مقابل 16 مليونًا فى 2016، مع زيادة صافى الربح لـ37 مليون جنيه، من خلال الترويج والتسويق للمنتجات، واستغلال نقصها بالسوق المحلية.



وتابع: تم إعداد دراسة جدوى لإضافة خط لإنتاج عبوات بنج الأسنان، والذى يتم استيراده بالكامل، ومن المرتقب أن تبلغ استثماراته 30 مليون جنيه.



وكان المجلس السابق للعبوات الطبية قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف انعقاد الجمعية العمومية، وتم عقد الجلسة أمس الأول، وأقرت المحكمة عدم قبول الشق المستعجل، وتأجيلها لجلسة 12 ديسمبر، فى حين رفضت المحكمة الاقتصادية دعوى أخرى من الشركة ضد هيئة الاستثمار والمساهم وائل بباوى، لعدم اختصاصها النوعى.



وفى سياق متصل، علمت «المال» أن المجلس الجديد للشركة سيتجه لإجراء مفاوضات مع البنك الأهلى لجدولة مديونية الشركة، بعد أن اتجه البنك لاتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد ضمانات بقيمة 68.4 مليون جنيه، تمثل قرضًا متأخرًا على الشركة محملا بالأتعاب والعمولات، وتدرس الإدارة سداد جزء من القرض فى حدود 5 ملايين جنيه، كدفعة أولى مع الاتفاق على جدولة باقى المستحقات.



وتعمل العبوات فى مجال إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج العبوات الزجاجية للأغراض الطبية والصيدلية، وتأسست فى 2006، وتم طرحها فى البورصة مطلع 2009 بقيمة عادلة 2.40 جنيه، ويبلغ رأسمالها 64 مليون جنيه موزعة على 64 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الذي يتداول حالياً قرب مستويات 1.29 جنيه.