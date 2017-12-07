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سيـــاســة
تركيا : أمريكا نزعت صمام الأمان لقنبلة الشرق الأوسط
الخميس 07 ديسمبر 2017 02:23 م
أمريكا وتركيا
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أمريكا وتركيا
خالد بدر الدين:
أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، نزعت صمام الأمان من قنبلة في الشرق الأوسط بقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال في مؤتمر صحفى بأنقرة، إن الولايات المتحدة شدت فتيل قنبلة مهيأة للانفجار في المنطقة، ليؤكد على أن تركيا لا تعترف بالتحرك ويجدد الدعوة لواشنطن بإعادة النظر فيه.
وذكرت وكالة رويترز أن متحدثا باسم وزارة الخارجية العراقية، أعلن في بيان أن العراق استدعى السفير الأمريكي لتسليمه مذكرة احتجاج على قرار الرئيس الأمريكي بخصوص إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
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