التخطيط توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير لنشر الوعي

دكتورة هالة السعيد

المال - خاص



وقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشروع "قيم وحياة".



وقالت السعيد: "يهدف البروتوكول في الأساس إلى إعادة نشر عدد من القيم التي تساعد في تكوين وترابط المجتمع، وهو يأتي في إطار الأسس التنموية التي تنتهجها الحكومة المصرية بهدف الارتقاء ودعم القيم الإنسانية وأساليب الحوار الديمقراطي، والحرص على السمو بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد الحميدة".



وأضافت السعيد: "يعتمد تنفيذ البروتوكول على عدة استراتيجيات داخل المؤسسات الحكومية مثل حملات الدعوة والتأييد والمشاركة المجتمعية، ويتم تدريب المتطوعين الشباب على المهارات التي تمكنهم من نشر الوعي بالقيم الأكثر احتياجا في تلك الفترة، بالإضافة إلى إعداد المواد الدعائية اللازمة للمشروع".



وتابعت السعيد: "القيمة هي ما يجعل موضوعًا ما جديرًا بالاهتمام أو الاحترام، والمجموع الكُلي للقيم الثقافية لأي دولة يُكون هويتها".



وأشارت إلى أنه من الأهمية توقيع هذا البروتوكول حيث أن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تركز بشكل أساسي على بناء الإنسان المصري الاستثمار في العنصر البشري وهو ما سيسمح بتوسيع القدرات التعليمية والخبرات مما سينعكس بالإيجاب على مستوى الإنتاج والدخل، ويحقق التطوير الاقتصادي، والرفاه المادي.



وأوضحت السعيد أن الاستثمار في العنصر البشري يُزيد من الاختيارات المتاحة ويحررها أمام الأفراد، وأن القيم تُبنى مع الإنسان مِن خلال حياته وتجاربه، وأن تلك القيم هي التي تنهض بأي أمة أو تهدمها.. وأشارت "السعيد" إلى أنه لا يمكن فصل منظومة الاستثمار البشرى عن منظومة القيم، لأن التعليم والتدريب والجزء المهني والفني والتقني الذي يحصل عليه أي إنسان لن يكون له قيمة مضافة إيجابية في المجتمع بدون منظومة قيم تؤكد على النزاهة والأمانة وإتقان العمل.



من جانبه، قال الدكتور علي جمعة إنه: "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، والقيم الإنسانية هي مجموعة الأحكام العَقليّة التي توجّهنا نحو رغباتنا واتجاهاتنا، ويكتسبها الفرد ويتعلمها من المجتمع المحيط، وهي التي تحرّك سلوكه".



وأضاف جمعة: "نحتاج إلى إرساء مجموعة من القيم في أفراد المجتمع، وعلى رأسهم أعضاء الجهاز الإداري، عبر برامج تدريب متخصصة؛ لأن هذا سينعكس على جهود التنمية، وعلى رفاهية المجتمع بشكل عام، وسعداء باهتمام وزارة التخطيط بنشر منظومة القيم الإنسانية كأحد أوجه التنمية البشرية لأفراد الجهاز الإداري".



وأشار إلى أن الإطار العام لهذه القيم يتمثل في 11 قيمة إنسانية أساسية هي: المحبة والسلام السعادة والصدق والنزاهة والاحترام والتواضع والبساطة والاتحاد والتعاون والمسؤولية.



يُذكر أن مؤسسة "مصر الخير" هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، أنشئت عام 2007 وتهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري، بينما مؤسسة أجيال، هي كذلك مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، أنشئت عام 2013، بهدف تمكين الشباب وأفراد المجتمع بتوفير فرص حقيقية لتطوير قدراتهم وكفاءاتهم ليصبحوا فاعلين بمجتمعاتهم.