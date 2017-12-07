ننشر نص قرار ندب رئيس الضرائب

مها أبوودن



تنشر "المال"، صورة من نص قرار التجديد بندب عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبد الستار نائبًا لرئيس المصلحة، الذى وقعه وزير المالية عمرو الجارحى.

