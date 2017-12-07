وزيرة الهجرة تصل الكويت للاطمئنان على المصري المصاب

وزارة الدولة للهجرة

ولاء البرى



وصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى الكويت، للاطمئنان على الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل مواطن كويتي، ويرفقها النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.



جاء ذلك بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء على سفر الوزيرة لمتابعة تفاصيل الحادث والاطمئنان على الشاب المصري، وكان في استقبالها السفير المصرى في الكويت، طارق القونى، والقنصل العام هويدا عصام.



وقالت مكرم إنها ستلتقي خلال الزيارة السريعة المواطن المصري وحيد محمود، الذي تعرض لاعتداء وحشي من قبل أحد المواطنين الكويتيين وسيسبق ذلك لقاء مع وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لبحث جميع حقوقه القانونية.



وأكدت مكرم أن الحادث فردي ولا يعبر عن حال آلاف المصريين العاملين والمستقرين ببلدهم الثاني الكويت، وأعربت عن ثقتها في التعامل الجانب الكويتي مع القضية جنائيا واجتماعيا بمنتهى الشفافية، لافتة إلى العلاقات الأخوية الإيجابية بين البلدين الشقيقين، ‎ولفتت مكرم إلى أن الجاني في الواقعة كويتي، ومن أنقذ المواطن المصري وأبلغ جهات التحقيق هو كويتي أيضا، وهو ما ‏يدل أن الحادث فردي.



وأشارت إلى أنها سبق وزارت الكويت العديد من المرات منذ توليها منصب وزيرة الهجرة، وكانت تجد دائما كل الدعم والتعاون من المسئولين في قضايا فردية أو جماعية مثل شكوى المعلمين في المدارس الكويتية.



‎ووفقا للبيان الصادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية فإن مواطنا كويتيا يمتلك شركة خاصة تقدم لمخفر الشويخ الصناعية، الثلاثاء، للإبلاغ عن تعرض موظف بالشركة للضرب من قبل صاحب مركبة، وتمكن قطاع الأمن الجنائي متمثلا برجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط صاحب المركبة الذي تبين لاحقا أنه كويتي.



‎وأضافت أنه بالتحقيق مع المواطن ادعى أن الذي اعتدى على موظف الشركة صديقه وهو مواطن كويتي، وتم حجز مالك المركبة وبدأ البحث عن الآخر إلى أن تم إلقاء القبض عليه، فيما أُدخل الوافد المصري إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد تعرضه لإصابات بالغة، وخرج في وقت لاحق من العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية وما زال تحت العلاج بالمستشفى.



وتواصلت أمس مكرم مع زوجة المواطن المصري المصاب في الكويت للاطمئنان على حالته الصحية وللإعراب عن مساندة الوزارة للأسرة، واستعدادها لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.



وأكدت زوجة الشاب المصري وحيد الرفاعي، أنه يعمل مندوبا للمبيعات بالكويت منذ 11 عامًا، وإقامته رسمية، وليس له تأمينا صحيا، وطمأنتها وزيرة الهجرة إلى أنها ستقابلها بالكويت عقب لقاءها بالسيدة وزيرة العمل والشئون الاجتماعية بالكويت.