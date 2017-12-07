تجديد ندب رئيس مصلحة الضرائب ونائبه

عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب 55

مها أبوودن:



جدد عمرو الجارحي، وزير المالية، ندب عماد سامي حسين بكر، الموظف بمصلحة الضرائب لشغل وظيفة رئيس المصلحة، اعتبارا من غدا، ولمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب، مع منحه البدلات المقررة للوظيفة .

كما جدد الوزير ندب محمد عبد الستار إبراهيم، لشغل وظيفة نائب رئيس المصلحة، حتى تاريخ بلوغه السن القانونية للمعاش، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب، مع منحه البدلات المقررة للوظيفة .

