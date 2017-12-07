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بنـــوك
توقيع قرض بمليار دولار مع البنك الدولي
الخميس 07 ديسمبر 2017 01:34 م
البنك الدولى
أخر الأخبار
البنك الدولى
شرم الشيخ ـ أحمد عاشور
عملت "المال"، من مصادر مطلعة، أنه من المقرر توقيع اتفاق على هامش انعقاد مؤتمر " أفريقيا 2017 بمدينة شرم الشيخ ـ مع البنك الدولي اليوم للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، ويعد المبلغ الشريحة الثالثة من قرض دعم الموازنة المتفق على توفيره من جانب البنك لمصر.
وكان البنك الدولي قد أعلن رسيماً مطلع 2016، عن موافقته على قرض ميسر بقيمة مليار دولار، يمثل الدفعة الأولى من القرض الذى تقدمت به الحكومة بإجمالي 3 مليارات دولار لدعم الموازنة على مدار 3 سنوات.
والبرنامج الحكومي الذى وضعته حكومة المهندس شريف إسماعيل مدته 3 سنوات وبدأ العمل به من يوليو 2014 وعليه تم صدور العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة ومنها تحرير سعر الصرف، وأسعار المحروقات فى خطوة لتقليل الدعم المنفق على المشتقات البترولية بمختلف انواعها.
يذكر أن هذا القرض مختلف عن قرض صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ 12 مليار دولار، استلمت منهم مصر إلى الأن ثلاث شرائح بإجمالي 5.95 مليار دولار.
شرم الشيخ
البنك الدولي
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