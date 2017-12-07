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سيـــاســة
مانشيت الأخبار اللبنانية : الموت لأمريكا
الخميس 07 ديسمبر 2017 01:29 م
الرئيس الـ45 لأمريكا
أخر الأخبار
الرئيس الـ45 لأمريكا
خالد بدر الدين:
ظهرت صحيفة الأخبار اللبنانية المؤيدة لجماعة حزب الله، اليوم الخميس، بمانشيت عنوانه "الموت لأمريكا" في أقوى رد فعل بين الصحف اللبنانية التي أجمعت في تغطيتها على انتقاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وضع القدس المتنازع عليها.
وذكرت وكالة "رويترز" إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن أمس الأربعاء رسميا، أن القدس عاصمة لإسرائيل، وقال إنه سينقل السفارة الأمريكية هناك مما فجر مشاعر الغضب والإحباط في الدول العربية.
ومن المتوقع أن يلقي حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله - الذى خاض عدة حروب مع إسرائيل منذ نشأته في عام 1982 - خطابا تليفزيونيا الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي ، فى لبنان يعلن فيه أول رد فعل للجماعة على خطوة ترامب.
ووصفت صحيفة الأخبار قرار ترامب بأنه وعد بلفور أمريكي جديد، في إشارة إلى إعلان بلفور الذي أقرت فيه بريطانيا قيام دولة لليهود في الشرق الأوسط منذ حوالى قرن، وأن اليوم يوجد في فلسطين مقاومة قادرة متمكنة تمتلك آلاف الصواريخ التي يمكنها ضرب تل أبيب.
القدس
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