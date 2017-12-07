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اقتصاد وأسواق
المصيلحي: تطبيق منظومة السلع التموينية للبقالين أول يناير
الخميس 07 ديسمبر 2017 01:29 م
وزير التموين علي مصيلحي
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وزير التموين علي مصيلحي
الدفع نقداً وسحب ماكينة الصرف للمخالفين
محمد مجدي
قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة للبقالين التموينيين اعتبارا من أول يناير المقبل ٢٠١٨، وذلك وفقاً لقواعد محاسبية اقتصادية تكفل المحافظة علي أموال الدعم وحق البقالين في الحصول على هوامش ربح مناسبة مع الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وهم أصحاب الحق الأصيل في الحصول علي السلع مقابل الدعم المخصص لهم علي بطاقات التموين.
كما قرر الوزير في بيان صحفي بناءً على مطالبات رؤساء الشُعب باتحاد الغرف التجارية، مد مهلة سدد المبالغ التأمينية المقررة لصرف السلع حتى يوم ١٤ ديسمبر الحالي في البنوك الثلاثة الأهلي ومصر والإسكان والتعمير، للتيسير على المتأخرين ومنعاً للتكدس والزحام.
كما قرر الوزير أنه ابدتاءً من يناير لن يسمح لأي بقال تمويني باستلام البضائع من فروع شركتي الجملة ( العامة والمصرية ) إلا بعد سداد التأمين خلال الفترة المقررة أو دفع ثمن البضاعة نقداً لمن يتأخر عن السداد في الموعد المحدد لذلك، ولن يسمح بتشغيل أي ماكينة صرف للبقالين المخالفين لتلك التعليمات اعتباراً من الشهر.
وزارة التموين
بطاقة التموين
نقاط تموينية
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