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تأميـــن
التكميلى والحريق يتصدران الحصص السوقية لتأمين الممتلكات
الخميس 07 ديسمبر 2017 01:18 م
مصر لتأمينات الممتلكات
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التكميلى والحريق يتصدران الحصة السوقية للممتلكات
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مصر لتأمينات الممتلكات
مروة عبد النبى
تصدر فرع التأمين على السيارات التكميلى الحصة الأكبر من أقساط التأمين بسوق الممتلكات بنسبة 23% محققا أقساطا قدرها مليارا جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه بمعدل نم 37.2%.
واحتل فرع تأمينات الحريق المركز الثانى فى قائمة الحصص السوقية بنسبة 16.8% محققا أقساطا بقيمة 1.5 مليار جنيه، مقابل 831.9 مليون بنسبة نمو 81.3%.
وشغل فرع تأمينات البترول المركز الثالث فى ترتيب الفروع محتلا حصة قيمتها 11.6%، حيث ارتفعت أقساطه إلى 104.4 مليون جنيه مقابل 77.5 مليون.
وجاء التأمين الطبى في المرتبة الرابعة بحصة سوقية قدرها 11.5% بأقساط قيمتها 1.2 مليار جنيه مقابل 751.8 مليون جنيه بنسبة نمو 36.7% تلاها فرع الحوادث بنسبة 11% بأقساط 989.9 مليون جنيه مقابل 590.7 مليون خلال نفس الفترة.
وتصدرت التأمينات الهندسية المركز الخامس بين فروع التأمين العامة بنسبة 8.6% بأقساط بقيمة 770 مليون جنيه مقابل 322.3 مليون جنيه بمعدل تغير 139.2%.
وتذيل قائمة الحصص السوقية فروع تامين الإجبارى بنسبة 5.6% ثم الطيران بنسبة 4.2% علاوة على النقل البحرى بنسبة 3.8% وآخرها فرعا اجسام السفن بنسبة 2.5% والنقل الداخلى 1.2.
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