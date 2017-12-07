التكميلى والحريق يتصدران الحصص السوقية لتأمين الممتلكات

مصر لتأمينات الممتلكات

مروة عبد النبى



تصدر فرع التأمين على السيارات التكميلى الحصة الأكبر من أقساط التأمين بسوق الممتلكات بنسبة 23% محققا أقساطا قدرها مليارا جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه بمعدل نم 37.2%.



واحتل فرع تأمينات الحريق المركز الثانى فى قائمة الحصص السوقية بنسبة 16.8% محققا أقساطا بقيمة 1.5 مليار جنيه، مقابل 831.9 مليون بنسبة نمو 81.3%.



وشغل فرع تأمينات البترول المركز الثالث فى ترتيب الفروع محتلا حصة قيمتها 11.6%، حيث ارتفعت أقساطه إلى 104.4 مليون جنيه مقابل 77.5 مليون.



وجاء التأمين الطبى في المرتبة الرابعة بحصة سوقية قدرها 11.5% بأقساط قيمتها 1.2 مليار جنيه مقابل 751.8 مليون جنيه بنسبة نمو 36.7% تلاها فرع الحوادث بنسبة 11% بأقساط 989.9 مليون جنيه مقابل 590.7 مليون خلال نفس الفترة.



وتصدرت التأمينات الهندسية المركز الخامس بين فروع التأمين العامة بنسبة 8.6% بأقساط بقيمة 770 مليون جنيه مقابل 322.3 مليون جنيه بمعدل تغير 139.2%.



وتذيل قائمة الحصص السوقية فروع تامين الإجبارى بنسبة 5.6% ثم الطيران بنسبة 4.2% علاوة على النقل البحرى بنسبة 3.8% وآخرها فرعا اجسام السفن بنسبة 2.5% والنقل الداخلى 1.2.