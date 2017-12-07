الذهب يهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس إلى 1258 دولارًا للأوقية

الذهب

خالد بدر الدين



هبطت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية فى بورصة لندن اليوم الخميس بأكثر من 0.5 % لتنزل إلى1257.70 دولار للأوقية لتسجل أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضى، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بحوالى 0.5% لتنخفض إلى 1259.90 دولار للأوقية لتسجل أدنى مستوى منذ 4 شهور.



وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب تواصل هبوطها مع ارتفاع الدولار بدعم من التفاؤل المتعلق بإصلاح ضريبي في الولايات المتحدة وكذلك وسط ضغوط ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية وفي الوقت الذي دخلت فيه السوق عطلة عيد الشكر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضى عندما نزلت إلى 1275.66 دولار للأوقية لتتخلى عن المكاسب التي حققتها عندما بلغت 1297 دولارا للأوقية لتسجل أعلى مستوى منذ 16 أكتوبر.



وصعد الدولار مقابل عملات مناظرة له اليوم الخميس بدعم من استمرار تنامي التفاؤل بشأن التقدم الذي يحققه المشرعون الأمريكيون فيما يخص قانون ضريبي وكبحت الآمال بأن تعزز الإصلاحات الضريبية الأمريكية النمو الاقتصادي الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في التعاملات الفورية 0.5% لتصل إلى 15.88 دولار للأوقية بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف يوليو عند 15.82 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.7 إلى 895.74 دولار للأوقية بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ 11 يوليو، بينما صعد البلاديوم بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليرتفع إلى 994.50 دولار للأوقية.