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بنـــوك
بنك مصر يقترض 40 مليون دولار من العربي للتنمية
الخميس 07 ديسمبر 2017 12:01 م
عاكف المغربى 2
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عاكف المغربى 2
أحمد عاشور ومدحت إسماعيل
قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن بنكه وقع اتفاقاً مع المصرف العربي للتنمية في أفريقيا للحصول على قرض بقيمة 40 مليون دولار، لتنمية الصادرات المصرية، إلي جانب الحصول على 250 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل المشروعات والتصدير لأفريقيا.
وأضاف فى تصريحات، على هامش فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" تحت عنوان: " أفريقيا 2017" بمشاركة 10 زعماء، أن القرض هدفه تمويل الصادرات المصرية لأفريقيا، لافتاً الي أن شروط القرض جيدة.
يشار إلى أن "عاكف" أشار فى وقت سابق أنه من ضمن معايير توسع البنك فى الدول الأفريقية، حجم التبادل التجاري بينها وبين مصر، الي جانب مدى إمكانية استغلالها كمركز لوجيسيتى فى التجارة.
بنك مصر
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