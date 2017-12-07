وزير الزراعة يبحث سبل التعاون مع ممثل البنك الدولي

وزير الزراعة الجديد

الصاوي أحمد:



بحث الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"سيمون إيهوي" مدير الممارسات العالمية للأغذية والزراعة بالبنك الدولي، سبل التعاون بين البلدين في مجالات تنمية القطاع الزراعي في مصر.



وقال - خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الزراعة- إن هناك عددا من مشروعات التعاون بين الجانبين في القطاع الزراعي، خاصة في مجال تطوير الري الحقلي، لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، من خلال تحسين طرق الري.



وأشار إلى أن هناك أولويات لوزارة الزراعة في الوقت الحالي، وذلك طبقاً لتوجهات الحكومة المصرية، بحيث يأتي على رأس تلك الأولويات برنامج إنتاج التقاوي محلياً وذلك من خلال منظومة جديدة تساهم في الحد من عمليات استيرادها من الخارج، وتوفير عملة صعبة للبلاد.



وأوضح أنه يتم التركيز أيضاً في الوقت الحالي على عمل قيمة مضافة للحاصلات الزراعية، من خلال عمل مشروعات وصناعات تكاملية قائمة على المنتج الزراعي، بدلاً من تصديره خام، وخاصة في محاصيل القطن، والنباتات الطبية والعطرية، بما يساهم أيضاً في توفير فرص عمل للشباب، وزيادة دخول المزارعين.



وقال إن القيادة السياسية في مصر حريصة على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، خاصة في المجال الزراعي، بحيث تكون مصر هي بوابة أفريقيا في هذا المجال.



وأكد وزير الزراعة ضرورة أن يشمل التعاون بين الجانبين على التركيز على المزارع الصغير، ورفع مستوى معيشته من خلال السلسة التسويقية، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي بالقرى المصرية، بما يساعد في النهوض بالريف المصري، و دعم الاقتصاد الوطني.



وأشار البنا إلى أهمية التركيز في هذا التعاون على التعليم الفني والتدريب الزراعي وتطويره، بما يساعد في تغيير ثقافة الشباب في هذا الشأن، ورفع مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الزراعي.



ومن جانبه، قال سيمون إيهوي، مدير الممارسات العالمية للأغذية والزراعة بالبنك الدولي، إن البنك الدولي حريص على التعاون مع الحكومة المصرية من أجل رفع الإنتاجية الزراعية من خلال تعزيز تخصيص وإدارة الموارد المائية وتطوير سلسلة الإمداد، مع الاهتمام بربط الفلاحين بالأسواق، وتحسين إنتاجية الزراعة كثيفة العمالة، وخلق فرص عمل على مدار سلاسل الإمداد الرئيسية.