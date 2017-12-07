العرب بين مطرقة إسرائيل والسندان الإيرانى

من المؤكد أن الولايات المتحدة حال قررت مساء أمس 6 ديسمبر الحالى- نقل سفارتها إلى القدس- أنها بصدد غسل أياديها من مشاكل الدول العربية موكلة إليهم تحمل مسئولية تسويتها دون الاعتماد على الوساطة الأميركية التى تنحسر اهتماماتها بالمنطقة- لأسبابها- باستثناء استمرار الالتزام بأمن إسرائيل ومشروعها الصهيونى، وحيث تشير مصادر إعلامية أميركية إلى ثلاثة خيارات قد تحدد موقف الرئيس «ترامب» من القدس، توقيع رسوم نقل سفارته إلى القدس (الغربية)- عاصمة لإسرائيل.. أو الانتظار لفترة أخرى، تحسباً لردود فعل (مبالغة) عربية وإسلامية أو أن يربط مسألة مصير القدس بالحل النهائى للصراع العربى- الإسرائيلى، إذ إن التسرع الأميركى فى حال اتخاذ خطوة مثل إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.. سوف تعنى تغيراً فى العلاقات العربية- الأميركية القائمة منذ عقود.. ما قد يؤجج التوتر فى الشرق الأوسط- ربما- لصالح قوى غير أميركية تتنافس فيما بينها من أجل تنمية مصالحها الحيوية فى المنطقة، ربما إيران فى مقدمتها.. إذ تبدو أميركا وفى معيتها إسرائيل كأنهما بصدد تسليم أوراق دول عربية الواحدة تلو الأخرى إلى طهران، الأمر الذى يستحق التوقف مليًا إزاء هذه اللعبة السياسية للتحالف القديم التاريخى والإستراتيجى بين أطراف هذه الترويكا.



إلى ذلك، قد يكون من المرجح انتظار واشنطن بلورة الأفكار التى تبحثها إدارة «ترامب» بشأن القضية الكبرى فيما تسمى «صفقة القرن».. ربما لتتوازى مع تطويعها الدول العربية المترددة حتى الآن فى توقيع معاهدات سلام مع إسرائيل (المسالمة بالمقارنة بالخطر الإيرانى من وجهة نظرهم)، وحيث إن المطروح على الفلسطينيين بحسب الأنباء المتسربة عن الخطة الأميركية.. «مشروع سلام اقتصادي» يقوم على أساس جمع عشرة مليارات دولار من الدول المانحة، خليجية وأوروبية.. يؤدى بالتدريج إلى إقامة دولة فلسطينية تشكل جسراً لإقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والعالم العربى، وهو طرح (السلام الاقتصادي) سبق أن طرحته إسرائيل قبل سنوات ولم يجد- كالآن- ارتياحاً فلسطينياً ولا عربياً، إلا أن إدارة «ترامب» وهى تعيد تصديره.. أضافت إليه ما يتردد عن استعداد إسرائيل للقبول بدولة فلسطينية «مؤقتة» على نصف الضفة الغربية المحتلة أو أكثر قليلاً، الأمر الذى يقاربه مع الفارق وعودها- المجهضة- فى إطار اتفاق أوسلو منتصف التسعينيات، مؤجلة بذلك التفاوض على قضايا الحل النهائى إلى وقت لاحق (اللاجئين- المياه- الأمن) ربما يتناسب ذلك زمنياً مع مساعيها لإيجاد أراض تكون وطناً بديلاً للفلسطينيين وإلى نشاطاتها الحثيثة فى دول أعالى الأنهار- تركيا- وإثيوبيا- إلخ، وهى أمور تسعى إسرائيل ومعها الولايات المتحدة إلى كسب المزيد من الوقت لضمان تحقيقها مستقبلاً- لا تستثنى منها مسألة القدس المطروحة حالياً من باب عجم عود العرب وردود فعل بشأنها.. ومن ثم على مدى تمسكهم من عدمه بـ «لاءات» مؤتمر قمة الخرطوم العربية 1967، التى وإن نسختها قمة بيروت العربية 2002.. إلا أن المبادرة السلمية الصادرة عنها مازالت حبيسة الأدراج لخمس عشرة سنة تالية.. لم تحرك الوساطة الأميركية إزاءها ساكناً حتى الآن.. إلا من إغراءات مالية تلوح بها للفلسطينيين لإقامة مشاريع فى مجالات مختلفة (..)، تدغدغ بها مشاعر فلسطينية دفينة لبعض السياسيين فى أن تصبح الضفة وغزة- أو ما تبقى منهما- بمثابة «سويسرا الشرق»، لربما يتحقق ذلك ضمن حل وسط إقليمى دولى تشارك فيه إسرائيل مع العالم العربى، ما سوف يستغرق الإعداد له والعمل على تنفيذه سنوات إضافية لن يغيب عن إسرائيل (وفى معيتها الولايات المتحدة) توظيفها لحين تطويع العرب بين مطرقة إسرائيل والسندان الإيرانى، إلا أن قضية القدس قد تقلب الأمور على صنّاعها التقليديين حال لم يتجنب «ترامب» إثارتها على غير النصائح العديدة الموجهة إليه من كثيرين بتأجيلها إلى نهاية الشوط التفاوضى إلا لو كان يناور بها كحلقة من حلقات اتفاق متفاوض عليه يقضى ربما بتنازلات إسرائيلية كبيرة للفلسطينيين، ذلك رغم عدم استساغتهم - والغرب- مناقشة مسألة القدس لرمزيتها السياسية والدينية الكبيرة، ما قد يشعل تغييراً متخيلاً فى توازنات الأمر الواقع سوف ينزلق فتيل العنف سريعاً إلى الأسوأ، إلا لو كان المقصود نقل السفارة الأميركية إلى القدس الغربية.. فيما يبقى نصفها الشرقى عاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبة.