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رياضة
رونالدو يتسلم الكرة الذهبية الخامسة.. الليلة
الخميس 07 ديسمبر 2017 11:24 ص
رونالدو يتسلم الكرة الذهبية الخامسة
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رونالدو يتسلم الكرة الذهبية الخامسة
على المصرى
تتجه الأنظاء اليوم الخميس، للحفل الضخم الذى تقيمه مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، لمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى عام 2017، والذى سيقام فى إحدى قاعات برج إيفل الشهير أكثر معالم العاصمة الفرنسية باريس شهرة، وسيقدم الحفل وهي الفرنسي دافيد جينولا لاعب باريس سان جيرمان السابق، وأسطورة توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
ويتنافس على الجائزة الثلاثى، البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، والأرجنتينى ليونيل ميسى، لاعب برشلونة، والبرازيلى نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، بعدما تم اختصار القائمة الأولية التى كانت تضم 30 لاعبا، لقائمة مختصرة تضم الثلاثى الأبرز فى الكرة العالمية.
ويتم التصويت على الجائزة، بمعرفة 173 صحفياً حول العالم، إذ يقوم كل واحد منهم باختيار أفضل 3 لاعبين بالتدرج بحسب رأيه، فينال الأول خمسة نقاط، الثاني ثلاثة نقاط والثالث نقطة واحدة، على أن يفوز بها صاحب أكبر عدد من النقاط فى ختام التصويت.
ومنذ العام الماضى "2016"، وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حدا لتعاون بدأ في 2010 مع فرانس فوتبول في تقديم جائزة موحدة، ليعود الفيفا إلى جوائزه الخاصةـ والمجلة لتقديم كرتها المرموقة، وكانت المجلة الفرنسية الشهيرة قد أعلنت العام الماضي منح رونالدو كرتها الذهبية، قبل أن يفوز بجائزة الفيفا بعدها بشهر.
لكن هذه السنة، منح فيفا جائزته أولاً في 23 أكتوبر الماضي لرونالدو أيضاً في لندن. ويعد البرتغالي المتوج مع ريال مدريد ببطولة الدورى الإسبانى ودوري أبطال أوروبا، الأوفر حظا لنيل كرته الذهبية الخامسة، ليرفع الدون كراته إلى خمس بعد 2008 و2013 و2014 و2016، متساوياً مع غريمه الأرجنتيني ميسي، الذى فاز بها أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.
وتضم قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 30 لاعبا، يتنافسون على الجائزة الذهبية التي تعتبر الأكثر أهمية وعراقة، كونها انطلقت عام 1956، غير أنه وفي سياق المعلومات والتسريبات عن الاسم الفائز، فقد كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الجائزة حسمت لنجم ريال مدريد، لما قدمه خلال العام من إنجازات كالفوز بلقب الليجا والتشامبيونزليج.
وضمت القائمة بخلاف رونالدو وميسى ونيمار، سداسى ريال مدريد، بنزيما ومارسيلو وراموس وتوني كروس وإيسكو ومودريتش، وسواريز من برشلونة، وتواجد صاحب المركز الثالث في العام الماضي، الفرنسي أنطوان جريزمان، وزميله فى أتلتيكو مدريد، الحارس يان أوبلاك.
ولم يغب باريس سان سان جيرمان عن الترشيحات، إذ ضمت القائمة كافاني والشاب كيليان مبابي الذي يعتبر أصغر لاعب ضمن القائمة، فيما تواجد راداميل فالكو من موناكو، وكانت حصة يوفنتوس بطل إيطاليا ووصيف أوروبا، كبيرة إذ ضمت المخضرم بوفون وديبالا وبونوتشي المنتقل إلى ميلان، ومن الفرق الإيطالية تواجد إدين دجيكو، والبلجيكي دريس ميرتينس نجم نابولي.
وشملت القائمة 7 لاعبين من أندية الدوري الإنجليزي، وهم: ثنائي تشيلسي كانتي وهازارد، وثنائي ليفربول كوتينيو وساديو ماني، وهاري كين من توتنهام هوتسبير، وديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، ودي بروين لاعب مانشستر سيتي، وضمت من الفرق الألمانية، ليفاندوفسكي وماتس هوميلز لاعبا بايرن ميونيخ، وأوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند.
معلومات عن جائزة الكرة الذهبية
• لاعب بلاكبوول الإنجليزي ستانلي ماثيوز هو الفائز الأول بجائزة الكرة الذهبية في العام 1956
• كريستيانو رونالدو هو الفائز الأخير باللقب
• ليونيل ميسي هو الأكثر فوزاً بعدد المرات المتتالية "2009–2010–2011–2012".
• 6 لاعبين من برشلونة حصلوا عبر التاريخ على جائزة الكرة الذهبية في 11 مناسبة، وهو عدد اللاعبين نفسه لكل من ريال مدريد "9 جوائز"، ويوفنتوس "8 جوائز"، وميلان "8 جوائز".
فرنسا
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