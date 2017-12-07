اليوم.. النقابات المصرية تعلن القدس عربية

نقابة الصحفيين

إيمان عوف



تعلن اليوم النقابات المصرية عن رفضها قرار دونالد ترامب الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية للقدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل، ما عدا أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالجمعية العمومية رفضوا المشاركة في وقفة احتجاجية على سلالم النقابة لتكون شاهدا على رفض الصحفيين المصريين محاولات وأد القضية الفلسطينية، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.



وتلا ذلك دعوة نقيب الصيادلة لوقفة أمام النقابة لرفض قرار دونالد ترامب، مؤكدا أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين.



وفي نقابة المحامين دعا عشرات المحامين لعدد من الوقفات الاحتجاجية بدءا من الساعة الثانية ظهرا لإعلان مواقفهم من القضية الفلسطينية،

ودشن عدد من النشطاء عبر الفيس بوك دعوة التظاهر غدا من أمام مساجد للقاهرة والمحافظات رفضا لقرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.



وشهد محيط وسط القاهرة تواجدا أمنيا مكثفا بالقرب من السفارتين الأمريكية والإسرائيلية بمحيط ميدان التحرير.