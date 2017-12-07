صيادلة يطلقون حملة لمقاطعة شركات الأدوية الأمريكية

الأدوية

أحمد صبرى



أطلق عدد من نشطاء الصيادلة ونقابيون حملة لمقاطعة شركات الدواء الأمريكية ردا على قرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية لها.



وتوجد فى مصر عدة شركات أدوية أمريكية لها مبيعات ضخمة ومصانع مثل: فايزر وان اس دى وجينسين وليللي وجلياد وابفي وتبيع أدوية الفيروسات الكبدية وبعض الأدوية اللازمة والسكر والضغط.



وتضامن مع الحملة مئات الصيادلة الذين دشنوا هشتاج #حملة_مقاطعة_الادوية_الأمريكية حيث سيتم الاستغناء عن أدوية الشركات الأمريكية واستبدالها بأدوية محلية او أدوية لشركات أوروبية.



ويشارك فى الحملة الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة والأمين العام السابق الذى أعلن أن هناك مجموعات عمل بكل محافظة لتنفيذ هذا القرار، مؤكدا تضامن النقابات الفرعية لتفعيل القرار من اليوم مصريا وعربيا.







