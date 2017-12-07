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تأميـــن
26 مليار جنيه أقساط التأمين خلال الأشهر التسعة الماضية
الخميس 07 ديسمبر 2017 09:35 ص
الرقابة المالية
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الرقابة المالية
مروة عبد النبى
حققت أقساط نشاط التأمين قفزة كبيرة فى حجم الأقساط التأمينية من شهر يناير حتى نهاية ديسمبر الماضى من العام الجارى بقيمة 26 مليار جنيه مقابل 16.9 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضى بزيادة إقتربت من حاجز 10 مليارات جنيه.
وأوضح تقرير النشاط عن شهر أكتوبر الصادر عن هيئة الرقابة المالية أن أقساط التأمين على الحياة –تأمينات الأشخاص وتكوين الاموال- إرتفعت خلال الـ9 شهور الماضية فقط بدأت يناير حتى نهاية سبتمبر بقيمة 17 مليار جنيه مقابل نفس فترة المقارنة من عام 2016 بأقساط 11.9 مليار جنيه بزيادة 5.1 مليار جنيه وبمعدلات نمو 43%.
ولفتت الارقام الصادرة عن نشاط الحياة إلى تزادي عدد الوثائق الجديدة لتأمينات الأشخاص حيث إرتفعت إلى 425 ألف وثيقة خلال 9 شهور المقارنة مقابل 329 ألف وثيقة متركزة فى ارتفاع عدد اصدرات الوثائق الفردية لمعظم الشركات.
وأشار التقرير الى إرتفاع هائل فى أقساط التأمين على الممتلكات بقيمة 9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017 مقابل 5 مليارات جنيه أقساط بمعدل نمو زاد عن 80.5 % وذلك لقيام شركات التأمين وخاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 والذى أقبه زيادة فى مبالغ التأمين لتغيرالقيمة السوقية للشئ موضوع التأمين مما ترتب عليه زيادة الأقساط بصورة ملحوظة.
قسط التأمين
الرقابة المالية
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