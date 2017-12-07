ملتقى حوض النيل يرسل رسالة إلى السيسي بخصوص النهر الخالد

نهر النيل

ولاء البري



بعث المشاركون فى ملتقى اتحاد نقابات دول حوض النيل الذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال يومى 6، 7 ديسمبر الجارى بمدينة السلام (شرم الشيخ) ببرقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء فيها.



يتشرف رؤساء اتحادات نقابات عمال دول حوض النيل فى ختام اجتماعاتهم بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ يومى 6، 7 ديسمبر 2017 أن يتقدموا لسيادتكم بوافر الاعتزاز والتقدير لما تبذلونه من جهود مخلصة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التى تعيشها مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة فى مختلف المجالات.



ويشيد المشاركون بتفهم مصر لمشاريع التنمية فى إثيوبيا، ويؤكدون على ضرورة عدم المساس بحصة مصر فى مياه النيل لأن نهر النيل وحدة جغرافية واحدة يجب العمل على تنميتها بشكل متكامل والتوزيع العادل لمياه النيل بما يحقق مصالح الجميع.



ويرفض المشاركون التوجهات الفردية الساعية إلى تحقيق التنمية على أساس خطط منفردة تقطع أوصال النهر وتضر بيئته وتزيد من عناصر النفور والتوتر بين دولة.



ويحذر المشاركون من خطورة تسييس قضايا مياه نهر النيل أو استغلالها فى محاولة لإثارة الخلافات والصراعات بين دول المنطقة.



إن تحقيق المصالح بين دول حوض النيل يجب أن يستمر لحفظ حقوق الشعوب لأن الدنيا تتغير والرؤى تتباين.



وفقكم اللـه لتحيا مصر وطنا عزيزا آمنا وشعبا أبيا يسعى إلى تحقيق تقدمه وازدهاره.