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سيـــاســة
ردا على قرار ترامب.. نقابة المهندسين تدعو إلى مقاطعة البضائع الأمريكية
الخميس 07 ديسمبر 2017 02:21 ص
نقابة المهندسين الفرعية
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نقابة المهندسين الفرعية
رحاب صبحى
دعت نقابة المهندسين المصرية فى بيان لها كافة أعضائها إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية فورا، ردا على قرار الرئاسة الأمريكية بنقل سفاراتها إلى القدس، إلى أن يتم التراجع عن هذا القرار الذى يعد تحديا صارخا لإرادة الشعوب العربية، وتجاوزا لكافة الاتفاقات الدولية ولذا أعلنت النقابة عن تمسكها بفلسطينية القدس، فإنها تصف القرار الأمريكى بالعدوان السافر على شعبنا العربى فى فلسطين وتعتبر قرار المقاطعة للمنتجات الأمريكية هو أبسط أشكال الرد على هذا العدوان وذلك الإرهاب.
كما دعت نقابة المهندسين المصرية كافة النقابات المهنية فى مصر و الوطن العربى إلى اتخاذ الموقف نفسه وأن تدعو أعضائها لمقاطعة المنتجات الأمريكية ،وذلك تفعيلا لما سبق وأن أعلنته النقابات المهنية المصرية فى مؤتمرها الذى عقد بنقابة المهندسين المصرية منذ أيام وأتفقوا فيه على اتخاذ قرار المقاطعة إذا ما نفذ الرئيس الأمريكى قراره بنقل سفارة بلاده إلى القدس وختمت البيان بعدة كلمات عاشت القدس فلسطينية .. عاشت فلسطين عربية
كما دعت النقابة العامة للمهندسين السادة رؤساء النقابات المهنية للإجتماع فى الثانية ظهرغد بمقر النقابة لإعلان موقفها الموحد من مقاطعة المنتجات الأمريكية ردا على قرار الرئيس الأمريكى بنقل سفارة بلاده إلى القدس.
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