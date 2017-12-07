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ثقافة وفنون
قواعد العشق الأربعين.. يعود لمسرح السلام خمسة أيام
الخميس 07 ديسمبر 2017 02:19 ص
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سلوى عثمان
قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وافق على إعادة تقديم العرض المسرحي "قواعد العشق 40" والذى حقق نجاحا جماهيريا ونقديا لافتا لمدة خمسة أيام، ابتداء من غد الخميس الموافق 7 ديسمبر إلى يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر، على مسرح السلام بقصر العيني فى تمام الثامنة مساء.
يذكر أن "قواعد العشق 40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق، إضافة إلى عدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم.
وشارك في الكتابة ياسمين إمام، وخيري الفخراني، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، أميرة أبو زيد، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، إخراج عادل حسان.
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