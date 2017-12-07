دينية النواب: ترامب سيشعل العالم بالصرعات

البرلمان 2015

المال - خاص



أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني سيساعد في مزيد من التوتر وزيادة الاحتقان بين الدول العربية والغربية، مؤكدًا أن قرار ترامب بتهويد القدس سيجعل العالم اجمع في حالة فوضى.



وأوضح العبد في بيان له اليوم، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني لم لن يقبله أحد سواء من الحكومات أو الشعوب ويمثل إطلاق رصاصة الموت على السلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه يجب على القيادة الأمريكية التحلي بالحكمة والتراجع عن هذا القرار.



وطالب "رئيس دينة النواب"، بضرورة وجود موقف موحد لكل الدول العربية والإسلامية والمنظمات العربية والإسلامية والمجتمع والمنظمات الدولية من آجل موقف موحد تجاه المحاولات المستمرة من الكيان الإسرائيلي لتهويد القدس وجعلها عاصمة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن قضية القدس هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للمسلمين.



وحذر "العبد" من أن هذا القرار سيتسبب في زيادة انضمام الشباب اليأس إلى الجماعات الإرهابية، كم سيكون القرار بيئة خصبة للجماعات الإرهابية لجذب العديد من الشباب المسلم المتحمس لدينه.