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سيـــاســة
حزب الوسط يحمل الحكومات العربية مسئولية ضياع القدس
الخميس 07 ديسمبر 2017 01:17 ص
حزب الوسط
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حزب الوسط
إيمان عوف
قال حزب الوسط إنه مع تصاعد معدلات الاضطراب في المنطقة العربية، يقف الفلسطينيون اليوم في ظرف حالك لا يُساندهم فيه أحد سوى الشعوب المقهورة، وفيما هم يُدافعون عن قضيتهم، وقضيتنا، ويسعون لإتمام مصالحة تاريخية توحد صفوفهم؛ تتردد الأخبار عن صفقة قرن تنهي القضية الفلسطينية.
ويأتي في هذا السياق تواتر للأخبار عن نية الرئيس الأمريكي ترامب للاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، في مسلك لن يؤدي سوى لمزيد من الاضطراب في المنطقة ومزيد من التدمير للقضية الفلسطينية.
ويُعلن حزب الوسط إدانته لهذا المسلك المتهور، من قبل رئيس غير مُدرك لأبعاد قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية؛ فإنَّ الحزب يُحذّر من مغبَّة هذا الأمر وتداعياته على مستقبل العدل والسلام في فلسطين والمنطقة العربية.
وحمِّل الحزب الحكومات العربية والإسلامية مسئولية الدفاع عن عروبة القدس وفلسطينيتها، مُؤكدًا أنَّ تفريط هذه الحكومات في الدفاع عن القدس سوف يكون سبَّة في تاريخهم ولن تغفر لهم شعوبهم.
إنَّ القدس العربية هي عاصمة فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى، وستظل مع أبنائها من المقدسيين المرابطين، رمز شرف هذه الأمة ومقاومتها للاحتلال الصهيوني المؤيد من قبل الولايات المتحدة.
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