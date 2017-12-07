وزير النقل يستعرض خطة تطوير هويس المالح بميناء الإسكندرية

شركات شحن وتفريغ بميناء الإسكندرية

- الخطة تهدف لاستيعاب 16 بارجة بسعة كل منها 2500 متر مكعب

معتز محمود



عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعا موسعا لمتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54، وكذلك متابعة معدلات نقل البضائع من ميناء الاسكندرية عبر هويس المالح ونهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق.



ويأتي ذلك فى إطار الاهتمام بالمشروعات التنموية وتحسين جودة خدمات المرافق المقدمة للمواطنين والعمل على زيادة معدلات البضائع المنقولة نهريا، وحضر الاجتماع رؤساء (ميناء الإسكندرية – الهيئة العامة للنقل النهري – شركة النيل العامة للطرق والكباري) ومستشار الوزير للنقل البحري والنهري ورئيس مصلحة الري.



وفى بداية الاجتماع استعرضت الشركة المنفذة لمشروع كوبري 54 من خلال عرض تقديمي معدلات التنفيذ حيث وجه الوزير بالإسراع في معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات خاصة بهذه الأعمال.



يشار إلى أن هذا المشروع سيسهم فى سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبرى الساحلى الدولى، ليخفف من الزحام والضغط المرورى بشارع المكس، ويقضى على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة التى تسبب الزحام وتضر بالطرق.



وناقش الوزير خطة رفع سعة الهويس المالح بميناء الإسكندرية، لكي يستوعب 16 ماعون ( بارجة) بسعة كل منها 2500 متر مكعب من بضائع الصب الجاف في الدفعة الواحدة وكذلك زيادة عدد الدفعات خلال اليوم الواحد إلي الضعف، وذلك على الرغم من انتهاء صيانة الهويس حسب الخطة السابقة.



وأشار وزير النقل إلى أن ذلك من شأنه أن يرفع معدل التداول إلي أن يتم من خلال النهر، لافتا إلى أن ذلك سيعطي سرعة وصول السلع الإستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض في سعرها النهائي، مشيرا إلى أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يسهم فى توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات.