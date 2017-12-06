وزير النقل: سرعة إزالة التعديات الموجودة على بعض الموانئ النهرية

وزير النقل: سرعة إزالة التعديات

محمود محسن



عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا موسعا لمتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بمشروع انشاء وصلة حرة تربط ميناء الاسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 وكذلك متابعة معدلات نقل البضائع من ميناء الاسكندرية عبر هويس المالح ونهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق.



ويأتي ذلك فى إطار الاهتمام بالمشروعات التنموية وتحسين جودة خدمات المرافق المقدمة للمواطنين والعمل على زيادة معدلات البضائع المنقولة نهريا، وحضر الاجتماع رؤساء (ميناء الاسكندرية – الهيئة العامة للنقل النهري – شركة النيل العامة للطرق والكباري ) ومستشار الوزير للنقل البحري والنهري ورئيس مصلحة الري.



في بداية الاجتماع استعرضت الشركة المنفذة لمشروع كوبري 54 من خلال عرض تقديمي معدلات التنفيذ، حيث وجه الوزير بالاسراع في معدلات التنفيذ وازالة أي معوقات خاصة بهذه الاعمال لافتا الى ان هذا المشروع سيساهم فى سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبرى الساحلى الدولى، ليخفف من الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ويقضى على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة التى تسبب الزحام وتضر بالطرق.



وناقش عرفات خطة رفع سعة الهويس المالح بميناء الإسكندرية، لكي يستوعب 16 ماعون ( بارجة) بسعة كل منها 2500 متر مكعب من بضائع الصب الجاف في الدفعة الواحدة وكذلك زيادة عدد الدفعات خلال اليوم الواحد إلي الضعف، وذلك على الرغم من انتهاء صيانة الهويس حسب الخطة السابقة.



وأشار عرفات إلي أن ذلك من شأنه أن يرفع معدل التداول إلي أن يتم من خلال النهر، لافتا إلى أن ذلك سيعطي سرعة وصول السلع الإستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض في سعرها النهائي مشيرا الى ان الوزارة لديها إستراتيجية واضحة لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يساهم فى توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة ، علاوة على الاثر البيئي الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات.



ووجه عرفات بسرعة إزالة التعديات الموجودة على بعض الموانئ النهرية وطرح موانئ دهشور وقنا وأسيوط وسوهاج وأسوان للاستثمار وضرورة تشجيع المستثمرين للعمل في مجال النقل النهرى وفتح مسارات جديدة لزيادة المنقول من البضائع سنويا من خلال النقل النهرى ولتحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل النهري.



وكذلك العمل على عدم وجود اختناقات في المجرى الملاحي والتطوير الشامل لهذه المنظومة الهامة لان الهدف هو زيادة عدد الباراجات الحالى من 250 بارج الى 1000 بارج لزيادة معدلات نقل البضائع والكونتينر عبر النيل.



كما وجه عرفات بضرورة التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى حتى يمكن التغلب على مشكلة انخفاض مناسيب مياه النيل بالمسارات الملاحية أثناء السدة الشتوية.