خارجية النواب عن تصريحات ترامب بشأن القدس: خرق للمواثيق الدولية

البرلمان المصري

ياسمين فواز



أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، بيانا اليوم الأربعاء، إزاء ما صدر من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل مقر السفارة الأمريكية للقدس المحتلة اعترافا رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وما نجم عنه من تداعيات على المستويين العربي والعالمي.



وأكدت اللجنة أن ذلك القرار تحد سافر وتأجيج للموقف العربي والإسلامي دونما اكتراث أو أخذ في الاعتبار بما سيسفر عنه ذلك القرار من نتائج وخيمة تهدد الأمن العربي في منطقة الشرق الأوسط.



وقالت إن ما صدر عن القيادة السياسية المصرية من ضرورة الالتزام بالقرارات الأممية والوضع القانوني للقدس، وما هو مستقر بهذا الشأن من معاهدات ومواثيق دولية، وهو ما تؤكد عليه لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان المصري استنكار وشجب لما صدر عن الإدارة الأمريكية ممثلة فيما صدر من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها خرقا لمواثيق دولية معتبرة قانوناً، فضلاً عما تشكله من تحد سافر للمشاعر العربية والإسلامية تهدد السلام في المنطقة، وهو ما يتعارض مع ما سبق أن تعهدت به الولايات المتحدة في عهد سابق بضرورة الحفاظ على استقرار السلام والأمن في الشرق الأوسط.