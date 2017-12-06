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سيـــاســة
عربية البرلمان تطالب بقمة طارئة لجامعة الدول
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 10:14 م
مجلس النواب
أخر الأخبار
مجلس النواب
أحمد صبرى
قال سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنهم يرفضون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، مطالبًا بالدعوة إلى قمة عربية بجامعة الدول العربية لاتخاذ موقف حازم ضد تلك التعديات.
وأكد، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدي البلد، أن هذا القرار بمثابة وعد بلفور، حيث وعد مَن لا يملك لمن لا يستحق، منوهًا بأن البرلمان حذّر من مغبة ذلك الإجراء، الأسبوع الماضي.
القدس
دونالد ترامب
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