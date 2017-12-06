حماس تدعو للتحرك ضد المصالح الأمريكية

حركة حماس

رويترز



دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) العرب والمسلمين ”إلى اتخاذ قرارات لتقويض المصالح الأمريكية في المنطق“.







وقالت إن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وقراره نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة هو ”عدوان صارخ على الشعب الفلسطيني“



وفي كلمة بواشنطن قال ترامب إن إعلانه يمثل بداية لنهج جديد للتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وقالت حماس ”ندعو منظمة التحرير والرئيس محمود عباس إلى سحب الاعتراف بإسرائيل وإلى إلغاء اتفاقية أوسلو ردا على إعلان ترامب“.







