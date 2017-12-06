اتحاد نقابات الدلتا يستنكر إعلان القدس عاصمة إسرائيل

إيمان عوف









يعلن الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا عن أسفه واستنكاره قرار الرئيس الأمريكى بإعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وهو القرار الذي تحاشى كل الرؤساء قبله اتخاذه؛ لما له من تداعيات خطيرة على المنطقة ومحاولة لطمس الحقائق القانونية والتاريخية لوضع مدينة القدس باعتبارها مدينة لها أهميتها الدينية للمسلمين والمسيحيين في كل أرجاء العالم، بل وينسف عملية السلام بالشرق الأوسط تمامًا.





ويؤكد الاتحاد أن هذا القرار لن يكون بأي حال إلا أحد العوامل التي تساعد على انتشار التطرف في المنطقة بما يحمله من آثار وخيمة.



