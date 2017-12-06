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سيـــاســة
اتحاد نقابات الدلتا يستنكر إعلان القدس عاصمة إسرائيل
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 09:58 م
ترامب 222
أخر الأخبار
ترامب 222
إيمان عوف
يعلن الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا عن أسفه واستنكاره قرار الرئيس الأمريكى بإعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وهو القرار الذي تحاشى كل الرؤساء قبله اتخاذه؛ لما له من تداعيات خطيرة على المنطقة ومحاولة لطمس الحقائق القانونية والتاريخية لوضع مدينة القدس باعتبارها مدينة لها أهميتها الدينية للمسلمين والمسيحيين في كل أرجاء العالم، بل وينسف عملية السلام بالشرق الأوسط تمامًا.
ويؤكد الاتحاد أن هذا القرار لن يكون بأي حال إلا أحد العوامل التي تساعد على انتشار التطرف في المنطقة بما يحمله من آثار وخيمة.
وعلى كل الشعوب العربية أن تبدأ اتخاذ أي إجراءات تراها لمقاطعة أي أنشطة تتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية.
القدس
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