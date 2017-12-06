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سيـــاســة
نتنياهو يشيد بإعلان ترامب باعتباره حدثًا تاريخيًا
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 09:54 م
بنيامين نتنياهو
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بنيامين نتنياهو
رويترز
أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى المدينة ووصف القرار بأنه ”حدث تاريخي“.
وفي كلمة ألقاها في واشنطن قال ترامب إن إعلانه يمثل بداية نهج جديد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال نتنياهو في كلمة مصورة معدة سلفا إن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينبغي أن يتضمن القدس عاصمة لإسرائيل كما حث الدول إلى نقل سفاراتها إلى المدينة.
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