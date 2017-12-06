تحليل لرويترز: اليمن محرومة من الوقود منذ شهر

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن









لم تصل أي شحنات وقود إلى ميناء الحديدة، أكبر الموانئ في شمال اليمن، منذ أكثر من شهر، وفقًا لما أظهره تحليل قامت به "رويترز" معتمدة على بيانات الموانئ والشحنات المنقولة المتوافرة لديها.





ويأتي حرمان اليمن من الوقود نتيجة الحصار الذي ضربته السعودية على جميع المنافذ اليمنية، رغم النداءات الدولية برفع الحصار.





وبحسب البيانات غادرت معظم ناقلات النفط ميناء الحديدة دون أن تفرغ حمولاتها، وقالت اللجنة المكلفة من الأمم المتحدة بتفتيش السفن قبل دخولها، إنها لا تعلم متى سيتم السماح للناقلات بتفريغ حمولاتها.





ويعني هذا أن مناطق شمال اليمن التي هي أكثر المناطق تأثرًا بالحرب وتعاني سوء التغذية وانتشار الكوليرا، محرومة من الوقود اللازم لتشغيل مولدات كهرباء المستشفيات ونقل المواد الغذائية والطبية.



