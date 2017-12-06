البرلمان عن قرار إغراق الحديد: منقوص.. ومدة 5 سنوات مثيرة للشكوك

البرلمان 2015

- الجوهرى يتقدم بطلب إحاطة بشأن القرار.. وإسكان النواب يطالب بإحكام الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

- صناعة النواب: القرار لم يتعرض إلى الأسعار ويهدف إلى حماية للمصانع المصرية من الممارسات الاحتكارية



ياسمين فواز



تباينت ردود الأفعال البرلمانية على قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات ما بين مؤيد ومعارض للقرار.



وأكد أعضاء بلجنة الإسكان والشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن القرار منقوص كما يثير الشكوك بسبب طول المدة المفروضة والتي تصل إلى ٥ سنوات.



من جانبه، أكد النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن القرار مثير للشكوك بسبب طول الفترة الزمنية التي يفرض خلالها رسوم الإغراق على واردات الحديد، قائلا: "٥ سنوات فترة طويلة، لأن رسوم الإغراق تفرض لفترات زمنية بسيطة".



وكشف الجوهرى في تصريحاته لـ"المال" عن تقدمه بطلب إحاطة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يؤيد الحفاظ على العملة الصعبة شريطة عدم احتكار المنتج المحلي للسوق دون رقابة صارمة على الأسواق.



ولفت إلى أن فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد من الدول السابقة في ظل ظروف السوق والوضع الاقتصادي الحالي من شأنه رفع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، ومن ثم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وهو ما يؤثر سلبا على المواطنين.



ونوه إلى أن الدولة أيضا ستتحمل تداعيات القرار، خاصة أن مصر تستعد للدخول في طفرة إنشائية هائلة تستلزم وجود تنافسية في السوق، متسائلا: "هل يضمن الوزير عدم تحريك الأسعار عقب القرار؟



وأضاف أنه كان من الأولى أن يتعهد وزير الصناعة بعدم ارتفاع أسعار الحديد نتيجة القرار، ولكن ذلك لم يحدث، متابعا: "ليس من المنطقي أن تطرح المصانع المحلية الحديد بأسعار مرتفعة عن مثيله المستورد الذي يتم استيراده من الخارج بفرق في سعر العملة يصل إلى ١٧,٦٠ جنيه، بالإضافة إلى دفع رسوم شحن وجمارك وأرضيات وخلافه".



فيما دافع النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن القرار، قائلا: "اتخذه الوزير بعد دراسة متأنية استغرقت عدة شهور داخل الوزارة".



وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحاته لـ"المال" أنه من المفترض أن القرار لم يتعرض إلى الأسعار، مؤكدا أنه جاء حماية للمصانع المصرية من الممارسات الاحتكارية.



وكان الوزير أعلن اليوم أن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناء على شكوى الصناعة المحلية تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا كل المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة، وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.



وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مبدأ الإغراق في حد ذاته له محددات أساسية أبرزها أن يكون سعر بيع المنتج المستورد أكثر من ثمن بيعه في مصر، مضيفا أنه إذا ثبت بالفعل وجود سياسات إغراق في إطار اتفاقية التجارة العالمية التي وقعت عليها مصر فإنه يفرض رسوم إغراق.



وأشار الشريف في تصريحاته لـ"المال" إلى أن حماية الصناعة الوطنية أمر غاية في الأهمية، ولكن لا يمكن أن يستمر فرض رسوم الإغراق للأبد، في إطار التنافسية العالمية وحرية التجارة العالمية.



وطالب الوزارة في إطار بحوثها السوقية بتقييم المنتج المحلي في السوق حال حدوث احتكار باتخاذ إجراءات أخرى كتسهيل عملية الاستيراد، ورفع رسوم الوارد لخلق نوع من التنافسية بين المستورد والمحلي، حتى لا يتأثر قطاع التشييد والبناء وحركة النشاط العقارى بمصر.



وشدد على ضرورة دراسة وزارة التجارة والصناعة السوق وأسعار الباليت عالميا حتى لا يكون هناك ممارسات احتكارية، كما في عهد الحزب الوطني من سياسات معينة أثرت سلبا على حركة التشييد والبناء.



من ناحيته، انتقد النائب عبدالوهاب خليل وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب القرار السابق، واصفا إياه بـ"المنقوص".



وقال خليل في تصريحاته لـ"المال" إن القرار يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية دون أحكام الرقابة على الأسعار لتجنب عدم بيع الحديد الوطني بأسعار مبالغ فيها.



وكانت قد شهدت واردات مصر بعد صدور قرار فرض رسوم الإغراق المؤقتة فى يونيو 2017، تراجعا ملحوظا من حديد التسليح، خلال النصف الأول من عام 2017 لتسجل نحو 263 ألفا و789 طنا مقابل مليون و25 ألف طن خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض قدره 74%، وفق هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتى أكدت أن هناك انخفاضا فى عدد رسائل الحديد المستوردة خلال الفترة من " يناير- يونيو 2017 " لتسجل نحو 141 رسالة فى مقابل 930 رسالة خلال نفس الفترة من العام الماضى بتراجع 85%، بسبب القرار.