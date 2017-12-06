اليونسكو تكرم وزيري الآثار والتعليم العالي

دعاء محمود

كرّمت منظمة اليونسكو، منذ قليل، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور سامح عمرو مدير المكتب التنفيذي السابق لليونسكو فى باريس، والدكتور هانى هلال وزير التعليم والبحث العلمى السابق، بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عامًا على إنشاء مكتب اليونسكو في القاهرة.