EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
اليونسكو تكرم وزيري الآثار والتعليم العالي
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 08:42 م
منظمة اليونسكو
أخر الأخبار
منظمة اليونسكو
دعاء محمود
كرّمت منظمة اليونسكو، منذ قليل، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور سامح عمرو مدير المكتب التنفيذي السابق لليونسكو فى باريس، والدكتور هانى هلال وزير التعليم والبحث العلمى السابق، بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عامًا على إنشاء مكتب اليونسكو في القاهرة.
وكان من المقرر تكريم الفنانة ليلى علوى لكنها اعتذرت عن الحضور نظرًا لظروف خاصة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا